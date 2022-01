© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: premier gallese Drakeford attacca governo per vicenda feste a Downing Street - Il primo ministro gallese Mark Drakeford ha affermato di non essere sorpreso del coinvolgimento di Boris Johnson nella vicenda delle feste private organizzate dal governo britannico durante il periodo di restrizioni anti Covid. "Se devo essere sincero, il primo ministro è stato licenziato precedentemente da due datori di lavoro diversi per aver mentito", ha ammesso Drakeford, criticando la decisione di eliminare le restrizioni previste nel cosiddetto "Piano B" in Inghilterra e suggerendo che si tratti di una mossa che mira a salvaguardare la posizione dello stesso Johnson. "Questo è un governo che al momento non è semplicemente in grado di svolgere gli affari ordinari in modo competente e sensato, perché è sopraffatto dai titoli dei giornali sui terribili eventi che sono accaduti a Downing Street" ha concluso il premier gallese, ripreso dall'emittente "Sky News". (segue) (Res)