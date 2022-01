© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Johansson, Ue ribadisce sostegno a Lituania, Polonia e Lettonia - La Commissione europea ha riaffermato oggi, nel corso della conferenza di Vilnius, il sostegno a Lituania, Polonia e Lettonia di fronte alla crisi umanitaria innescata nei mesi scorsi dalla Bielorussia ai confini. Lo ha scritto su Twitter la commissaria all'Immigrazione, Ylva Johannson, evidenziando anche il ruolo di Frontex e dell'Agenzia europea per l'asilo in questa situazione. Secondo la commissaria europea, questa azione diplomatica ha portato alcuni risultati: finanziamenti d'emergenza, aiuti umanitari, una de-escalation, la fine degli arrivi e l'inizio dei rimpatri. Gli Stati membri dell'Ue, secondo quanto affermato da Johansson in un'intervista all'emittente televisiva lituana "Lrt" durante la sua visita a Vilnius, hanno il diritto di proteggere i propri confini ma l'Ue continuerà a respingere ogni forma di finanziamento delle barriere. Secondo la commissaria, invece, l'Ue deve continuare la cooperazione con i Paesi terzi da cui provengono i migranti. "Questa strategia si è rivelata vincente", ha detto. (Res)