I fatti del giorno - Milano

- Covid: Fontana, Lombardia resta in zona gialla, governo semplifichi regole quarantena e isolamento - “La Lombardia resta in zona gialla. Lo confermano i dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e Ministero della Salute, riunita oggi, come ogni venerdì. Ora bisogna semplificare le norme di quarantena o isolamento sia per le scuole che per i cittadini". Lo comunica con un post sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Il parametro delle terapie intensive, rispetto ai dati esaminati la scorsa settimana - prosegue il governatore - scende dal 17 al 15 per cento, quindi ampiamente sotto la soglia del 20 per cento che avrebbe fatto scattare il passaggio in arancione. Ma ci sono altri dati incoraggianti che vale la pena sottolineare. L'indice Rt sintomi, cioè quello dei contagi è sceso da 2,16 a 1,29 e soprattutto, ancora più importante quello ospedaliero passa da 1,28 a 0,99, quindi nuovamente sotto all'1". (segue) (Rem)