I fatti del giorno - Milano (3)

- Milano: Sala, Giornata della Memoria sarà occasione per rinsaldare coesione sociale attraverso valori indiscutibili - Per “Milano è memoria 2022” c'è un calendario molto molto fitto di eventi diffusi in tutta la città, e sarà l’occasione ideale per attingere ai valori storici milanesi e rinsaldare il tessuto sociale attraverso valori condivisi da tutti. Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la conferenza odierna proprio riguardo alle iniziative in città in occasione della Giornata della Memoria. Il sindaco ha invitato i cittadini a verificare sul sito del Comune, auspicando che la ricorrenza del prossimo 27 gennaio possa “confermare la radicata vocazione di Milano alla memoria, soprattutto in un momento in cui tutti noi stiamo pensando al futuro, immaginandolo migliore, e stiamo pensando come usciremo da questa situazione”. “Penso che – ha aggiunto il sindaco - in questo momento più che mai, la Giornata della Memoria ha anche lo scopo di rinsaldare la coesione nostra comunità, e non mi riferisco solo a Milano, ma Milano è una comunità che soffre che ha sofferto, lo vediamo dalle difficoltà della tenuta del quadro sociale e da tanti altri aspetti. È un’occasione, ecco, di rinsaldare la coesione attraverso valori che devono essere indiscussi”, ha concluso Sala. (segue) (Rem)