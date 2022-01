I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata Memoria: Segre, c’è chi non vuole intendere sfregia le pietre d’inciampo, ma non dimentichiamo chi le tutela - Le pietre d'inciampo sono sempre un argomento sul quale si potrebbe stare tre secondi con chi intende, mentre tre anni con chi non intende sarebbero sprecati. E chi non intende sono quelli che, per esempio, hanno avuto l'idea una mattina uscendo di casa andare a sporcare e a sfregiare una pietra d'inciampo. Con queste parole la senatrice a vita Liliana Segre ha voluto aprire il suo intervento alla conferenza indetta oggi dal comune di Milano proprio in vista della Giornata della Memoria e dell’installazione di nuove pietre d’inciampo in città. “Quando succedono queste cose – ha proseguito la senatrice - si fa più fatica a ricordare invece quelli volonterosi che vanno a lustrare le pietre d'inciampo che vanno a osservare che siano ben tenute che non siano coperte da una macchina posteggiata senza pensare a chi c'è lì sotto”. “E chi ha meritato – ha aggiunto Liliana Segre - di avere la pietra d'inciampo? Sono essenzialmente due categorie di persone: quelli che hanno fatto la scelta e che quindi sono andati sapendo quello che avrebbero rischiato contro un regime che non dava speranze, e quelli colpevoli di essere nati, forse potevano essere anche fascisti, come furono molti nella borghesia ebraica a quel tempo, credendo in qualcosa di cui poi si pentirono fino all'ultimo istante della loro vita”. (segue) (Rem)