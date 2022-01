I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile-Suriname: Bolsonaro offre supporto Petrobras per esplorazione petrolifera - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha offerto il supporto della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras per facilitare l'esplorazione delle riserve petrolifere in Suriname. L'offerta è stata fatta direttamente al presidente surinamese, Chandrikapersad Santokhi, nel corso della visita ufficiale del capo dello stato brasiliano nella repubblica sudamericana. "Dobbiamo offrire al Paese la nostra esperienza nell'esplorazione petrolifera ed è per questo che è qui con me il ministro dell'Energia, Bento Albuquerque. Ringrazio il presidente Santokhi per il dialogo instaurato sulla priorità del Paese, attraverso Petrobras, di esplorare le proprie riserve di petrolio e gas", ha affermato Bolsonaro, in un comunicato stampa congiunto con l'omologo del Suriname. (segue) (Res)