Energia: fonti stampa, Markovic candidato a direzione Ente energia elettrica della Serbia (2)

- "Vladimir Markovic è un uomo di Grcic. Se fosse eletto direttore, sarebbe un danno per gli interessi dell'azienda perché continuerebbe con la politica del periodo Grcic, che ha portato al collasso del sistema elettrico del Paese", ha affermato la fonte del giornale. Il ministero dell'Energia della Serbia ha nel frattempo presentato due denunce penali nei confronti dell'ex direttore facente funzioni Grcic. Una denuncia riguarda il fatto che Grcic ha svolto l'incarico di direttore dell'Eps sebbene il suo mandato fosse scaduto secondo i termini di legge, mentre la seconda è "per aver ingannato il pubblico e la dirigenza statale" sulla situazione nel settore energetico, come ha spiegato il sottosegretario Jovanka Atanackovic al programma televisivo "Insider". (segue) (Seb)