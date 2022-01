Energia: fonti stampa, Markovic candidato a direzione Ente energia elettrica della Serbia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è compito del ministero accendere caldaie, scavare carbone e controllarne la qualità. Abbiamo a cuore la sicurezza energetica e la stabilità di questo Paese. Ecco perché ad aprile abbiamo organizzato un gruppo di lavoro per la sicurezza dell'approvvigionamento, dove abbiamo controllato ogni segnalazione", ha concluso Atanackovic. Lo scorso 12 gennaio il direttore facente funzioni dell'Ente statale per l'energia elettrica della Serbia (Eps), Milorad Grcic, ha presentato le proprie dimissioni. La decisione è maturata dopo che lo stesso presidente della Repubblica, Aleksandar Vucic, aveva "consigliato" a Grcic di lasciare l'incarico a seguito di diversi incidenti che avevano paralizzato l'alimentazione elettrica del Paese. Nella sua lettera di dimissioni, inviata ai vertici dello Stato, Grcic ha accusato la ministra dell'Energia Zorana Mihajlovic di essere la vera responsabile del fallimento del sistema. "Se la Serbia permetterà a persone come Zorana Mihajlovic di guidare il sistema dell'energia elettrica, il Paese andrà in miseria", avrebbe scritto Grcic secondo quanto riportano i media locali. (segue) (Seb)