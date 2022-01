Energia: fonti stampa, Markovic candidato a direzione Ente energia elettrica della Serbia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi è emerso il nome dell'ingegnere Miroslav Tomasevic come candidato a prossimo direttore Eps. Lo ha riferito lo scorso 5 gennaio il rappresentante sindacale di Eps, Milan Djordjevic, al quotidiano "Danas". Tomasevic è l'attuale direttore esecutivo per la produzione di energia all'interno della società. La ministra serba dell'Energia, Zorana Mihajlovic, ha dichiarato in precedenza che "Tomasevic è un ottimo ingegnere", aggiungendo di non sapere se sarà lui il candidato alla posizione di direttore generale. Il quotidiano riferiva il 5 gennaio che "quello che si ipotizza è che l'ufficio della prima ministra Ana Brnabic stia valutando se eleggere Tomasevic direttore generale in un concorso, che in tal caso il governo è obbligato ad indire", o se deciderà comunque di nominarlo direttore ad interim su nomina diretta. (segue) (Seb)