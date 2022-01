Energia: fonti stampa, Markovic candidato a direzione Ente energia elettrica della Serbia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo le informazioni in mio possesso, Miroslav Tomasevic è l'unico candidato alla carica di direttore di Eps. È un buon ingegnere che capisce il suo lavoro, è in azienda da molto tempo e ha tutte le qualifiche per ricoprire quella posizione. Penso che sarebbe la persona giusta", ha dichiarato il rappresentante sindacale Djordjevic. La sostituzione di Grcic alla guida di Eps è stata annunciata per la prima volta dal presidente serbo Aleksandar Vucic. L'annuncio è stato fatto a metà dicembre, dopo che il sistema della distribuzione era crollato per alcuni giorni a causa del maltempo costringendo a costose importazioni di emergenza. Grcic era stato nominato direttore ad interim, con decisione diretta del governo, il 15 marzo 2016. (Seb)