Rifiuti: proroga discarica Albano, commissione Lazio fa il punto

22 luglio 2021

- La proroga stabilita dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri sull’utilizzo della discarica di Roncigliano (Albano) per superare l'emergenza rifiuti nella Capitale, è stata al centro dell’audizione che si è svolta oggi in commissione Trasparenza del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Chiara Colosimo (Fd'I). Hanno aperto la discussione le richieste dell’associazione Salute e ambiente, rappresentata da Amadio Malizia, Elena Mazzoni e Francesca Anagni. I cittadini di Albano hanno più volte chiesto la revoca dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata alla Ecoambiente srl, perché, secondo loro, sarebbe illegittima per le interdittive antimafia di cui è stato oggetto il precedente gestore dell’impianto. Provvedimenti che stabiliscono il divieto di rapporti con la pubblica amministrazione da parte della società. Hanno poi chiesto chiarimenti all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) sulla situazione dei pozzi presenti nella discarica e sulle analisi effettuate. Chiarimenti chiesti anche dalla presidente Colosimo, soprattutto sulla correlazione fra discarica e inquinamento delle falde acquifere. (segue) (Rer)