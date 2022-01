Rifiuti: proroga discarica Albano, commissione Lazio fa il punto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Lupo, direttore generale Arpa Lazio, ha spiegato che l’Agenzia, come contenuto nell’ordinanza del sindaco di Roma, svolge accertamenti mensili sui 4 pozzi individuati nell’Aia, ma esamina con minore cadenza anche gli altri 8 presenti nell'area. Tutte le analisi evidenziano una grave situazione di inquinamento e per questo Arpa ha ripetutamente chiesto l’avvio di un procedimento di bonifica. Il consigliere Marco Cacciatore (gruppo misto), da parte sua, ha ricordato le audizioni già svolta in commissione Rifiuti, da lui presieduta, sugli stessi argomenti: “L’ordinanza Raggi è un atto vergognoso e lo stesso carattere ha anche la proroga disposta da Gualtieri”. Secondo Cacciatore “bisogna applicare il principio dell’autosufficienza impiantistica prevista dal Piano regionale rifiuti”. (segue) (Rer)