Rifiuti: proroga discarica Albano, commissione Lazio fa il punto (3)

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Vito Consoli, direttore regionale Ambiente, ha spiegato che “l’ordinanza Gualtieri coinvolge la Regione solo per un punto, la verifica sulle volumetrie ancora disponibili in discarica e su questo stiamo già lavorando. Per quanto riguarda la questione dell’interdittiva antimafia sono in corso accertamenti, anche in collegamento con l'avvocatura regionale. Ci sono ricorsi e situazioni giudiziarie ancora aperte da valutare con la massima attenzione”. Massimiliano Borelli, sindaco di Albano, ha ribadito che le “autorizzazioni sono oggetto di ricorsi al Tar. Impugneremo anche l'ordinanza del sindaco Gualtieri. Ma la questione è più ampia del solo invaso attualmente in uso. Serve la caratterizzazione idrogeologica dell’intera discarica per capire da cosa dipenda la contaminazione e per far partire l’immediata azione di bonifica dell’area". (segue) (Rer)