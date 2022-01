Rifiuti: proroga discarica Albano, commissione Lazio fa il punto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesca De Vito (gruppo misto) ha parlato di “scaricabarile insopportabile”, mentre Gaia Pernarella (M5s) ha ricordato il disegno di legge sulla gestione degli ambiti territoriali “che è fondamentale per la realizzazione di impianti di nuova generazione. Bisogna uscire dalla logica delle discariche e dei Tmb”. La presidente Colosimo, chiudendo la seduta, ha chiesto al direttore Consoli la trasmissione di tutti gli atti che riguardano il processo autorizzativo della discarica e ha ricordato che la commissione Trasparenza è stata convocata per valutare la legittimità degli stessi e non per parlare del ciclo dei rifiuti, che è competenza di altri organi consiliari. (Rer)