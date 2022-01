Cina-Lituania: ministero Esteri Pechino, canale delle comunicazioni con Vilnius "sempre aperto" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di recente, il presidente lituano Gitanas Nauseda ha definito "un errore" la nuova denominazione, facendo riferimento alle conseguenti pressioni economiche esercitate dalla Cina nei confronti del Paese baltico. Parlando ai microfoni dell'emittente "Ziniu Radijas", Nauseda non aveva mostrato rimpianti per l'apertura dell'informale ufficio di rappresentanza, ponendo esclusivamente l'accento sulla scelta dell'aggettivo "taiwanese" a designazione della sede. "Credo che il nome sia stato la scintilla, e ora dobbiamo fare i conti con le conseguenze. (...) Sono state prese delle misure non convenzionali contro la Lituania e dobbiamo essere molto attivi e segnalare molto chiaramente all'Ue che si tratta di un attacco, ma di una forma di pressione su uno dei Paesi membri dell'Ue", aveva aggiunto il capo dello Stato lituano. (Cip)