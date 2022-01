Giornata Memoria: Provincia Monza e Brianza sigla nuovo protocollo "Progetto pietre di inciampo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Portare nella quotidianità di un luogo il ricordo di una persona con la posa di una pietra di inciampo è un modo per restituire dignità ai quei concittadini che hanno perso la vita a causa delle deportazioni nazifasciste. Lo afferma in una nota la Provincia di Monza e Brianza spiegando che in Brianza sono 384 le deportate ed i deportati che non sono più tornati a casa tra l’8 settembre 1943 ed il 25 aprile 1945: 40 deportati ebrei verso la Shoah, 252 operai e partigiani deportati per ragioni politiche, 92 soldati del Regio Esercito Italiano che rifiutarono l’adesione ai nazifascisti. Da oggi davanti alla sede provinciale, in via Grigna 13 a Monza, si potrà inciampare simbolicamente nel ricordo di ciascuno di loro: il presidente della Provincia Luca Santambrogio e Milena Bracesco, presidente del comitato per le pietre di inciampo, hanno posato la pietra simbolo a memoria di tutte le deportate ed i deportati della Brianza sotto le bandiere, come simbolo di rispetto delle Istituzioni verso queste vite spezzate. In Brianza, ad oggi sono state già posate 47 pietre, piccoli tasselli che costituiscono quella rete della memoria MB con cui la Brianza, attraverso il comitato per le pietre di inciampo Mb, sta partecipando alla costruzione del più grande monumento diffuso d’Europa, nato su iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig, per ricordare le vittime della Shoah e della deportazione. “Mi piace pensare che da oggi questo sarà simbolicamente il punto di partenza di quel viaggio della memoria alla scoperta delle storie che ogni singola pietra - già posata e che sarà posata - rappresenta. L’idea di posare una pietra a simbolico ricordo di tutte le deportare ed i deportati della Brianza davanti alla sede provinciale, che consideriamo la Casa dei Comuni, è un modo per sentirci una comunità che si riconosce in valori comuni, che condivide il dolore ma che sa guardare al futuro, tenendo ben salde le radici nel passato. Da oggi vogliamo dare al progetto pietre di inciampo un corso nuovo per costruire insieme il nostro patrimonio della memoria" ha commentato il presidente della Provincia mb Luca Santambrogio. (segue) (Com)