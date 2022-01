Giornata Memoria: Provincia Monza e Brianza sigla nuovo protocollo "Progetto pietre di inciampo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “Questa pietra è un inciampo emotivo e mentale, non certamente fisico. Verrà successivamente postato un leggio che andrà a ricordare visivamente per chi lo leggerà la tremende vicissitudini subite dai molti nostri concittadini deportati nei lager nazisti perchè si opposero alla dittatura fascista, perche di religione ebraica,o come i tanti militari che non accettarono di far parte dell'esercito nazista.. Tragedia che ancor oggi lascia un solco profondo in tutti noi. Quest'anno in modo particolare c è molta commozione nelle mie parole in quanto tra le pietre che verranno posate nella mia città ce ne sarà una dedicata a mio padre Enrico" aggiunge Milena Bracesco, presidente del comitato per le pietre di inciampo. Il comitato negli anni è cresciuto notevolmente e da oggi sarà la Provincia a supportare organizzativamente il lavoro dei volontari che compongono il Comitato tramite personale, risorse e competenze specifiche individuate all’interno della struttura organizzativa provinciale per “perseguire e promuovere gli obiettivi condivisi dai Comuni sul proprio territorio in materia di valorizzazione, educazione e memoria della propria storia e dei suoi cittadini”. “Questo protocollo segna una fase nuova che si è resa necessaria visto il riconoscimento del lavoro svolto dal Comitato nei Comuni e che ci ha permesso di lavorare in rete anche sul tema della memoria condividendo storie, progetti e valori. E’ emerso il bisogno di dotarsi di una struttura capace di una gestione organizzativa ed amministrativa delle risorse e delle idee. Ma in questo progetto sarà importante il continuo supporto dei Comuni” ha spiegato Luca Santambrogio. (segue) (Com)