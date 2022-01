Giornata Memoria: Provincia Monza e Brianza sigla nuovo protocollo "Progetto pietre di inciampo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Il protocollo “Progetto Pietre di Inciampo” è stato siglato dal presidente della Provincia Mb Luca Santambrogio e dal presidente del Comitato Milena Bracesco per definire “modalità e competenze in tema di organizzazione, governance, realizzazione del progetto nell’obiettivo di diffondere la memoria della deportazione e del martirio delle persone che vivevano nel territorio brianteo per mano nazi-fascista durante il periodo 1943-1945, mediante la posa delle pietre “Stolpersteine” a loro dedicate, con lo scopo di testimoniare e sensibilizzare la popolazione, oltre ad altre attività definite secondo un piano concordato fra le parti”. Al comitato hanno aderito anche numerose associazioni: Cgil Monza Brianza, Circolo Culturale S. Giuseppe Seregno, Comitato Antifascista Seregno, Rete Associazioni Legalità e giustizia sociale Seregno, Circolo Acli Leone XIII Seregno, Cisl Monza Brianza, Ass. Dare Un’anima alla città, Ass. Divisione Acqui Milano-Monza Brianza, Ass. Agitamente Seregno, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza e gli Istituti Scolastici: Istituto Primo Levi Seregno, Liceo Statale G. Parini Seregno, Istituto Comprensivo I Via Duca D’Aosta Cesano Maderno, Scuola Secondaria Sal D’Acquisto Cesano Maderno, oltre a singoli cittadini. A conclusione della mattinata dedicata alla memoria, sono state consegnate 29 nuove pietre di inciampo ai Comuni di: Aicurzio, Albiate, Barlassina, Carate Brianza, Giussano, Ornago, Vedano al Lambro ( sono i 7 nuovi Comuni che hanno aderito al Comitato), Arcore, Bernareggio, Bovisio, Brugherio, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Lentate sul Seveso, Lissone, Meda, Monza, Nova Milanese, Seregno, Triuggio, Villasanta. (Com)