Decreto sostegni: 50 milioni per allevatori danneggiati da peste suina

18 ottobre 2021

- Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e risarcire gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza” (di seguito, “Fondo di parte capitale”), con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022 e “Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola” (di seguito, “Fondo di parte corrente”), con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2022. E' quanto si legge nell'art.24 del nuovo decreto Sostegni varato oggi dal governo. "Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell’Unione europea, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso familiare e che praticano l’allevamento semibrado, attribuendo priorità alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/687 e alle Province confinanti con quelle in cui sono situati i Comuni interessati dai provvedimenti di blocco alla movimentazione degli animali". (segue) (Rin)