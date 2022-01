Municipio Roma VIII: presidente, memorie d'inciampo deposte 5 pietre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Enrico Mancini, Emma di Porto, Francesco e Giuseppe Cinelli, Gastone de Nicoló. Ecco i nomi che oggi sono tornati a casa grazie alle pietre d'inciampo promosse dall'associazione Arte in Memoria che aggiunge nella giornata di oggi una nuova pagina a un lungo lavoro che va avanti, anche nel nostro territorio, da anni". Lo dichiara, in una nota, Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII. "Cinque vite differenti, cinque storie concluse nella tempesta dell'occupazione nazifascista. Cinque pietre a fondamento della nostra democrazia e della nostra Repubblica. A fondamento del nostro futuro. La storia con la S maiuscola di fronte a storie di singoli uomini e donne che oggi tornano con il loro nome e il loro destino a segnare i luoghi della nostra comunità". (segue) (Com)