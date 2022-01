Municipio Roma VIII: presidente, memorie d'inciampo deposte 5 pietre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è chi come Emma di Porto fu arrestata e deportata ad Auschwitz nel maggio del 1944, passando per il campo di smistamento di Fossoli e chi come Enrico Mancini, i fratelli Francesco e Giuseppe Cinelli e Gastone De Nicolò nel Marzo del 1944 è stato condotto e trucidato alle Fosse Ardeatine per ordine del generale della Gestapo Herbert Kappler. Abbiamo apposto 5 pietre di inciampo davanti agli ingressi via Percoto 5 per Enrico Mancini, in via De Nobili per Emma Di Porto, in via Rubino 7 per i fratelli Cinelli e assieme al Municipio VII in via Clelia 37 per Gastone De Nicolò. Grazie ai familiari, a semplici cittadini, a una rete vigile abbiamo costruito questo nuovo percorso della memoria. Ne avremo cura come meritano, perché è del nostro futuro e non solo del passato ciò di cui ci stiamo occupando, grazie a questi nomi, a cui dobbiamo ricordo e ricoscenza", conclude. (Com)