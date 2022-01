Commercio: lista Calenda, da sentenza Tar stimolo per un piano di azioni mirate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono vincitori o vinti nel pronunciamento del Tar: a Roma tutto il commercio, non solo quello su area pubblica, ha bisogno di essere riorganizzato e il principio non può essere quello di cancellare da un minuto all'altro quel che è stato, ergendosi a paladini della legalità senza trovare soluzioni alternative". Così, in una nota, Flavia De Gregorio, capogruppo della "lista Calenda" in Campidoglio e i due membri dello staff Andrea Colucci e Francesco Lopez. "A Roma non esiste un Piano del Commercio da decenni – spiega Colucci – e le questioni amministrative vanno avanti a colpi di ricorsi al Tar mentre manca una visione organica del settore alla quale possa seguire un piano strutturato. La chiusura di molte attività commerciali è in controtendenza con un lieve miglioramento del settore terziario. Questo dato ci indica un malessere che viene da molto lontano. Per rimettere in piedi il Commercio a Roma abbiamo bisogno di azioni molto mirate che coinvolgano tutti i rappresentanti delle categorie commerciali, compresi i titolari di postazioni di commercio su area pubblica". (segue) (Com)