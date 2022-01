Commercio: lista Calenda, da sentenza Tar stimolo per un piano di azioni mirate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le istituzioni non possono essere cani sciolti che non dialogano tra loro – aggiunge Lopez, assessore ombra che focalizza la sua attenzione sulle Pmi: sulla scia della legge approvata due giorni fa dalla Regione - 'Disciplina per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche' - è necessario valorizzare il tessuto storico e la qualità delle attività presenti sul territorio facendo rete, armonizzando il lavoro già fatto dal Dipartimento comunale alle Attività Produttive con quello che sta avviando l'ente regionale. Bisogna parlarsi e dialogare per unire le forze e rilanciare l'economia cittadina". "La nostra intenzione – conclude De Gregorio – è quella di avviare un piano del commercio di concerto con i municipi per aiutare le attività ad armonizzare i servizi, creare reti cittadine, avviare corsi di aggiornamento per chi ha perso il lavoro o l'attività in questo settore e un piano per semplificare le pratiche burocratiche. Esporremo le nostre idee a tutte le associazioni di categoria: razionalizzare l'esistente, tutelare il decoro urbano e rispettare le regole del Codice della strada saranno le linee guida del dialogo. È necessario che la città di Roma dia risposte a stretto giro per affiancare le attività sane ed evitare infiltrazioni della criminalità organizzata che in tempo di crisi può farsi sempre più minacciosa". (Com)