Brasile: autorizzato uso vaccino anti-Covid CoronaVac su bambini e adolescenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino sarà somministrato in due dosi a 28 giorni di distanza l'una dall'altra. Attraverso una nota l'istituto Butantan, che produce il vaccino in Brasile, ha reso noto che l'autorizzazione è avvenuta dopo la valutazione di studi di sicurezza e risposta immunitaria effettuati in diversi paesi del mondo tra cui Cile, Cina, Sud Africa, Thailandia e Brasile. "CoronaVac ha dimostrato scientificamente di essere il vaccino più sicuro con il minor numero di effetti avversi, oltre ad essere il vaccino più utilizzato al mondo, con oltre 211 milioni di dosi somministrate solo a bambini e giovani tra 3 e i 17 anni in Cina", si legge nel comunicato. (segue) (Brb)