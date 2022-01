Brasile: autorizzato uso vaccino anti-Covid CoronaVac su bambini e adolescenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile, dove a febbraio 2020 è stato confermato il primo caso nella regione, si conferma ad oggi il terzo Paese al mondo per numero assoluto di contagi, il primo in America latina. Il presidente, Jair Bolsonaro, da sempre contrario ad ogni allarmismo sulla portata della pandemia, ha ingaggiato a lungo un braccio di ferro con le amministrazioni dei diversi Stati e municipi per impedire eccessive restrizioni alle attività, preoccupato di salvaguardare l'economia. Una battaglia sostenuta in prima persona con gesti anche eclatanti, presenza a manifestazioni pubbliche senza mascherine e distanziamento sociale, e con una costante sollecitazione a diffidare di verità "frettolose" soprattutto in tema vaccinale. Il presidente, che ha rifiutato pubblicamente di sottoporsi al vaccino, è incorso anche in diverse cause giudiziarie per la presunta disinformazione fatta sull'emergenza sanitaria, ricevendo per lo stesso motivo più di uno stop dai social media. (Brb)