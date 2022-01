Italia-Regno Unito: Picierno (Pd), grazie a ex ambasciatrice Morris per salda amicizia tra Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con soddisfazione rinnoviamo l’intenzione di continuare a lavorare con Agenzia Nova per altri 20 anni e oltre" Jil Morris

Ambasciatore del Regno Unito in Italia

22 luglio 2021

- La vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno (Pd) ha ringraziato l’ex ambasciatrice del Regno Unito a Roma, Jill Morris, per il ruolo svolto. “Nel momento complesso segnato in particolare dalla Brexit”, Morris ha “contribuito a mantenere saldi i rapporti di amicizia tra i nostri Paesi”, ha scritto Picierno in un messaggio su Twitter. “Ora buon lavoro a Ed Llewellyn, che prende il suo posto”, ha continuato l’eurodeputata. (Res)