Estonia-Russia: premier estone Kallas, Mosca vuole ripristinare influenza politica e militare su vicini

- L'obiettivo della Russia è quello di ripristinare l'influenza politica e militare sui suoi vicini. Lo ha dichiarato la prima ministra estone Kaja Kallas, aggiungendo che la situazione è estremamente tesa. A tal proposito la premier ha sostenuto l'importanza per Tallinn di raggiungere l'unanimità sulle questioni di politica di sicurezza e a tal fine è necessario che tutti i partiti politici in Parlamento siano messi al corrente delle questioni di difesa in un unico canale. "Pertanto, ho proposto al presidente del Parlamento di iniziare a tenere riunioni regolari del Consiglio degli Anziani per scambiare informazioni sul tema della sicurezza", ha annunciato Kallas. (Sts)