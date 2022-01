Covid: Bankitalia, si rafforza la ripresa negli Usa e nei paesi avanzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un diffuso rallentamento dell'attività economica nel terzo trimestre, alla fine dello scorso anno sono emersi segnali di un ritorno a una ripresa più sostenuta negli Stati Uniti e in altri paesi avanzati, a fronte di una prolungata debolezza nelle economie emergenti. È quanto si legge nel primo bollettino economico della Banca d'Italia nel 2022, in cui viene spiegato come la recrudescenza della pandemia e le persistenti strozzature dal lato dell'offerta abbiano posto tuttavia rischi al ribasso per la crescita. "L'inflazione è ulteriormente aumentata pressoché ovunque, risentendo soprattutto dei rincari dei beni energetici, di quelli degli input intermedi e della ripresa della domanda interna: la Federal Reserve e la Bank of England hanno avviato il processo di normalizzazione delle politiche monetarie", si legge nel documento. (Rin)