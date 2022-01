Ue: Bankitalia, ripresa rallenta, politica monetaria resterà espansiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'area dell'euro si è assistito ad una decelerazione della ripresa al volgere dell'anno, a causa della risalita dei contagi e del perdurare delle tensioni sulle catene di approvvigionamento che ostacolano la produzione manifatturiera. È quanto si legge nel primo bollettino economico della Banca d'Italia nel 2022. L'inflazione, scrive Bankitalia, ha toccato il valore più elevato dall'avvio dell'Unione monetaria, a causa dei rincari eccezionali della componente energetica, in particolare del gas che risente in Europa anche di fattori di natura geopolitica. Secondo le proiezioni degli esperti dell'Eurosistema l'inflazione scenderebbe progressivamente nel corso del 2022, collocandosi al 3,2 per cento nella media di quest'anno e all'1,8 nel biennio 2023-24. "Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ritiene che i progressi della ripresa economica e verso il conseguimento dell'obiettivo di inflazione nel medio termine consentano una graduale riduzione del ritmo degli acquisti di attività finanziarie, e ha ribadito che l'orientamento della politica monetaria resterà espansivo e la sua conduzione flessibile e aperta a diverse opzioni in relazione all'evoluzione del quadro macroeconomico", si legge nel documento. (Rin)