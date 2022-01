Energia: De Poli su bollette, decreto primo passo, ora avanti con scostamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto del governo "è un primo passo. I numeri purtroppo sono eloquenti: se consideriamo solo il mondo produttivo, le imprese hanno pagato 8 miliardi di bollette nel 2019, 21 miliardi nel 2021 e 37 miliardi nel 2022. Di fronte a questa progressione servono misure straordinarie. Continueremo a sollecitare l'esecutivo affinché si possano individuare altri interventi su questo fronte". Lo afferma il senatore e presidente nazionale Udc, Antonio De Poli, commentando il decreto approvato stamane in Consiglio dei ministri sul caro-bollette. "Il decreto - continua De Poli - introduce il taglio del 20 per cento bollette delle aziende energivore (che hanno registrato un aumento dei costi dell'energia pari al 30 per cento) sotto forma di credito di imposta e inoltre provvede a tagliare gli oneri di sistema nel primo trimestre. Sono misure importanti. Bisogna proseguire in questa direzione e se è necessario bisogna pensare a uno scostamento di bilancio per trovare altre risorse necessarie ad affrontare questa emergenza", aggiunge.(Com)