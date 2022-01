Covid: M5s, fondamentali indennizzi per danni vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I vaccini sono sicuri e tutti dovrebbero vaccinarsi contro il Covid-19 ma come tutti i farmaci possono dare degli effetti collaterali. In questo caso è fondamentale che il Cdm abbia approvato gli indennizzi anche qualora il vaccino non sia obbligatorio, un aspetto su cui ci siamo espressi più volte, anche presentando un ordine del giorno in merito". Lo dichiarano, in una nota congiunta, i componenti del Movimento 5 stelle in Commissione Affari Costituzionali e Igiene e Sanità del Senato. "Prevedere un risarcimento è giusto, è un modo per far capire ai cittadini che lo Stato c’è. Sia con la farmacovigilanza che con eventuali risarcimenti”, concludono. (Rin)