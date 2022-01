© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di cuore a Marisa Rodano, per i suoi 101 anni. Un esempio di impegno e coraggio per tutte le donne. Ho avuto il piacere di ringraziarla poco più di un mese fa, ad una iniziativa alla Casa internazionale delle Donne, per l'enorme portato della sua esperienza. Per noi tutte è un punto di riferimento". Così in una nota Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola, Lavoro e Formazione di Roma Capitale (Com)