Agroalimentare: Vincenzi (Pd), ottima notizia la seconda edizione del Bonus Lazio KM0

Presidente del Consiglio regionale del Lazio

24 luglio 2021

- "Un'ottima notizia la seconda edizione del Bonus Lazio KM0. Il bando, con uno stanziamento di 10 milioni, sarà online da lunedì 7 febbraio e prevede un contributo a fondo perduto a titolo di rimborso pari al 50 per cento della spesa effettuata per l'acquisto di prodotti laziali, latte fresco bovino del Lazio, acque minerali e birre artigianali prodotte e imbottigliate nel Lazio. Una misura importante per sostenere le attività dei nostri territori". Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. (Com)