Sanità: gli infermieri si fermano, il 28 gennaio sciopero nazionale Nursind

19 luglio 2021

- La mancata erogazione dell'indennità di specificità in manovra, una professione usurante, ma non riconosciuta come tale, una carenza di organico che costringe la categoria a fare i salti mortali, tra turni doppi, riposi saltati e ferie non godute. Gli infermieri dicono basta e incrociano le braccia contro le mancate scelte del governo: il 28 gennaio si fermano per 24 ore, a partire dalle ore 7, e aderiscono allo sciopero nazionale proclamato dal Nursind. Manifestazioni e sit in si terranno da Nord a Sud Italia. Lo comunica una nota del Nursind. A Roma l'appuntamento è in via di San Nicola De' Cesarini (Largo di Torre Argentina), area pedonale a pochi passi da palazzo Vidoni, sede del dipartimento della Funzione pubblica, dalle ore 10 alle ore 12. È prevista un'azione dimostrativa da parte degli infermieri. A fine manifestazione, una delegazione del Nursind si recherà alla Funzione pubblica per presentare le sue proposte al ministro Renato Brunetta.(Com)