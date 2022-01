Pil: Bankitalia, crescita rallenta nel quarto trimestre, in aumento le esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita in Italia è rimasta elevata nel terzo trimestre del 2021, sostenuta dall'espansione dei consumi delle famiglie, per poi rallentare: sulla base dei modelli della Banca d'Italia, nel quarto trimestre il Pil avrebbe registrato una crescita attorno al mezzo punto percentuale. È quanto si legge nel primo bollettino economico Bankitalia del 2022, che evidenzia come l'incremento del valore aggiunto si sia indebolito sia nell'industria che nel terziario. Il rialzo dei contagi e il conseguente peggioramento del clima di fiducia, si legge nel documento, hanno penalizzato soprattutto la spesa per servizi: secondo le intenzioni rilevate nei sondaggi condotti tra novembre e dicembre, le imprese prevedono per quest'anno una decelerazione degli investimenti. Resta sostenuta, invece, la dinamica delle esportazioni che continuano a crescere nel terzo trimestre, sostenute dalla ripresa del turismo internazionale. L'avanzo di conto corrente si mantiene su livelli elevati nonostante il peggioramento della bilancia energetica, e la posizione creditoria netta sull'estero si è ampliata. (Rin)