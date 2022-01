Bangladesh: Covid, governo impone nuove restrizioni e chiude scuole fino al 6 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 dicembre scorso la premier, Sheikh Hasina, aveva messo in guardia sul rischio di una nuova chiusura delle scuole e dato indicazione al ministero dell’Istruzione di continuare a lavorare sulla didattica a distanza nell’eventualità di una crescita dei contagi. “Dal momento che non sarà possibile tenere aperte le scuole in caso di una nuova ondata di Covid-19, dovranno essere prese misure per portare l’insegnamento online in ogni casa”, aveva detto la leader. Il Bangladesh ha riaperto le scuole il 12 settembre, dopo un anno e mezzo di chiusura: tutti gli istituti di istruzione erano stati chiusi dal 16 marzo dell’anno scorso, alcuni giorni prima che scattasse il primo lockdown nazionale (24 marzo - 31 maggio 2020). La chiusura ha interessato 38 milioni di studenti, per i quali sono stati introdotti programmi di didattica a distanza, anche attraverso la televisione. (Inn)