- "Ho una domanda per Enrico Letta, perché il Pd non appoggia il referendum sul matrimonio egualitario? Sono chiari i limiti dello strumento abrogativo e pure le problematiche della consegna delle firme ma perché non tentare? Davvero si pensa possibile una nuova legge in Parlamento?". Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia, Elio Vito. (Rin)