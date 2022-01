Nato: Romania, dichiarazioni diplomazia russa su ritiro truppe da fianco orientale inopportune e infondate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri romeno respinge le dichiarazioni della Russia in merito alla presenza militare alleata sul fianco orientale della Nato, che ritiene "inappropriate e infondate". La diplomazia di Bucarest ricorda in un comunicato stampa che la presenza della Nato negli Stati alleati, che è il risultato di decisioni prese al più alto livello dai leader alleati e attuate dalle strutture politiche e militari responsabili di ciò, è una reazione strettamente difensiva al comportamento "sempre più aggressivo" della Federazione Russa nel vicinato orientale, soprattutto dal 2014, quando il territorio ucraino della Crimea è stato "occupato illegalmente" dalla Russia, sostiene il dicastero romeno. "Questo comportamento continua a intensificarsi oggi, nonostante i tentativi della Nato di impegnarsi in un dialogo costruttivo", sostiene il comunicato. Il ministero romeno sottolinea che la richiesta di ridurre la posizione delle forze Nato in tutti gli Stati dell'Alleanza che hanno aderito dopo il 1997, comprese le truppe, secondo i requisiti di Mosca è già nelle proposte di sicurezza europee della Russia, rese pubbliche nel dicembre 2021. "Questa richiesta è già stata respinta inequivocabilmente in quanto inaccettabile dall'Alleanza Nord atlantica sia pubblicamente che nel dialogo Nato con Russia e rispettivamente Stati Uniti-Russia. Tale richiesta è inammissibile e non negoziabile, dato che la posizione di deterrenza e difesa è direttamente connessa, ed è parte intrinseca, del meccanismo di difesa collettiva della Nato, sul quale nessun Paese terzo può avere diritto di veto. Gli alleati hanno affermato con forza che continueranno la loro politica di rafforzamento della sicurezza e della difesa collettiva, anche attraverso la presenza di truppe alleate sul territorio degli alleati orientali", si legge nel comunicato. (segue) (Rob)