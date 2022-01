Nato: Romania, dichiarazioni diplomazia russa su ritiro truppe da fianco orientale inopportune e infondate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dicastero degli Esteri romeno afferma inoltre che, insieme ai suoi alleati, la Romania continuerà a sostenere con forza, con argomentazioni basate sugli sviluppi della sicurezza nel vicinato orientale, l'importanza di rafforzare il fianco orientale, il che significa che le autorità romene hanno accolto con favore i recenti annunci degli Stati Uniti e Francia, l'intenzione di dislocare truppe in Romania, come parte della posizione di scoraggiare e difendere gli alleati. "Allo stesso tempo, la Romania esprime l'auspicio che il processo di dialogo aperto con la Federazione Russa in questo periodo prosegua e porti a un'attenuazione della situazione della sicurezza, a beneficio dell'intera area euro-atlantica", conclude il comunicato. (segue) (Rob)