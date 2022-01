Lombardia: Comitato regionale Croce rossa italiana inserito tra soggetti rilevanti per sistema protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione "Croce rossa italiana Odv - Comitato regionale Lombardia", con sede a Milano, è stata iscritta nell'elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo, su decreto della direzione generale territorio e protezione civile. Lo rende noto Pietro Foroni, assessore al territorio e protezione civile di Regione Lombardia. "Sono particolarmente soddisfatto per il provvedimento adottato - ha detto Foroni - a dimostrazione della grande attenzione che l'istituzione regionale dedica al mondo del volontariato". "Regione Lombardia - ha aggiunto l'assessore regionale - potrà in questo modo contare sul supporto di una realtà preziosa e importante per la nostra comunità, quale la 'Croce Rossa - Comitato regionale Lombardia', in un'ottica di spirito di collaborazione. L'obiettivo è perseguire i fini istituzionali della Protezione civile e divenire punto di riferimento 'aggiuntivo' per le numerose attività del sistema regionale, sul nostro territorio, in caso di necessità". (Rem)