Speciale difesa: Colombia, esercito attribuisce a dissidenti Farc attentato con autobomba nel dipartimento di Arauca

- Il dipartimento di Arauca è teatro di violenti scontri tra gruppi amati illegali, che dall'inizio dell'anno hanno provocato decine di morti e migliaia di sfollati. Secondo la Defensoria del pueblo della Colombia, agenzia preposta alla difesa dei diritti umani, la tensione in zona resta alta. Agli oltre 30 omicidi denunciati dalle autorità si aggiunge lo sfollamento di centinaia di famiglie in diversi comuni. Segnalato anche lo sfollamento di 36 ex combattenti delle Farc inclusi nel processo di reintegrazione nella vita civile. L’agenzia ha quindi rinnovato il suo appello ai gruppi armati a rispettare la popolazione civile, a fermare gli omicidi, il reclutamento di minori e ogni azione che costringa i civili alla fuga. (Mec)