Speciale difesa: Ucraina, fonti militari britanniche, Londra pronta a schierare truppe in Polonia e nel Baltico

- Il Regno Unito sta valutando la possibilità di rafforzare la presenza militare nei Paesi della Nato che confinano con l’Ucraina in modo che fungano da “deterrente” nei confronti della Russia. E’ quanto riferiscono fonti del quotidiano “The Times”, secondo cui i Paesi in questione sarebbero soprattutto Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Gli Stati membri della Nato hanno tenuto colloqui ad alto livello sull'opportunità di rafforzare la loro presenza nelle repubbliche baltiche e in Polonia. Il Regno Unito guida un battaglione di 1.200 uomini in Estonia, dove ha 830 militari, carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglieria semovente, ingegneri, difesa aerea e risorse di intelligence. Anche in Polonia, inoltre, sono presenti 140 militari britannici che fanno parte della missione di presenza rafforzata della Nato. Secondo i piani attualmente in fase di valutazione al ministero della Difesa, il Regno Unito sta cercando di rafforzare quelle missioni con "centinaia" di soldati in più pronti al combattimento, che potrebbero essere schierati con breve preavviso. Una fonte della difesa ha dichiarato: “In seno alla Nato si è posta la domanda sul potenziamento della missione di presenza rafforzata e di quella nei Paesi baltici. I Paesi stanno valutando cosa potrebbero fare", ha detto una fonte del “Times”. Alla domanda sui tempi di tale dispiegamento, la fonte ha aggiunto: "Se ci fosse un alleato della Nato in procinto di trovarsi delle truppe russe pronte a bussare alla sua porta, allora il dispiegamento avverrebbe rapidamente". (Rel)