Speciale difesa: esercitazioni navali congiunte di Russia, Iran e Cina contro pirateria nel Mar Arabico

- Russia, Iran e Cina hanno effettuato operazioni di contrasto alla pirateria e soccorso in mare durante le esercitazioni navali congiunte "Chiru-2022" nel Mar Arabico. Lo riferisce il ministero della Difesa russo. Alle manovre hanno partecipato un distaccamento di navi della Flotta del Pacifico russa parte dell'Ordine delle Guardie di Nakhimov, ovvero l'incrociatore missilistico Varjag, la grande nave antisommergibile Admiral Tributs e la grande nave cisterna Boris Butoma. Le navi impegnate nell'addestramento hanno aperto il fuoco contro bersagli marittimi, condotto manovre tattiche congiunte e svolto compiti di ricerca e salvataggio in mare. Nella parte finale di "Chiru-2022" sono state perfezionate le abilità pratiche delle parti nello svolgimento di operazioni di ricerca e nel rilascio di una nave sequestrata dai pirati. In questo frangente, sono stati coinvolti un elicottero anfibio e unità speciali della Marina iraniana. (Rum)