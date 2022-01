Speciale difesa: Cambogia-Vietnam, conclusa visita ministro Esteri vietnamita, sostegno su agenda Asean e Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il ministro degli Esteri vietnamita ha incontrato i presidenti del Senato, Say Chhum, e dell’Assemblea nazionale, Heng Samrin. La sua visita (19-20 gennaio) ha fatto seguito a quella del presidente della Repubblica del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc (21-22 dicembre 2021), durante la quale le parti hanno firmato diversi accordi e contratti commerciali. Tra i documenti siglati ci sono i piani di cooperazione per il 2022 tra i rispettivi ministeri della Difesa e tra il ministero dell'Interno della Cambogia e il ministero della Pubblica sicurezza del Vietnam; il piano di lavoro 2022-2023 per i rispettivi ministeri della Giustizia; un protocollo in materia di istruzione per il periodo 2021-2025; un memorandum d’intesa per la conclusione dell’accordo commerciale frontaliero. (Fim)