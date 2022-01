Russia-Usa: Lavrov, è tempo di costringere l'Ucraina a rispettare gli accordi di Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ora di smettere di condonare le azioni dell'Ucraina e costringerla a rispettare gli accordi di Minsk sul Donbass, come approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in conferenza stampa al termine dei colloqui con il segretario di Stato Usa Antony Blinken a Ginevra. Il diplomatico russo ha confermato di aver parlato anche di Kiev durante l'incontro, sottolineando come la controparte abbia cercato ancora una volta di mettere in primo piano i problemi al confine russo-ucraino, cercando di "condizionare tutto il resto alla necessità della cosiddetta de-escalation". (Rum)