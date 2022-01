Bologna: sgominata baby gang, 15 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione San Matteo della Decima (Bologna) hanno denunciato 15 minorenni per fatti analoghi a quelli commessi nel quartiere Savena di Bologna. Minaccia, danneggiamento e furto, sono i reati che i militari hanno contestato a 15 ragazzini di età compresa tra 12 e 13 anni. Anziani, esercenti e altri bambini, sono stati gli obiettivi presi di mira dalla banda che, secondo gli inquirenti, si sarebbe atteggiata a "baby gang". Da quanto si apprende dagli inquirenti, i giovanissimi indagati sarebbero stati soliti filmarsi con gli smartphone per rilanciare successivamente i video sui social network. I soggetti inoltre sarebbero stati responsabili di lancio di petardi (anche in chiesa), comportamenti arroganti e minacciosi verso gli adulti che in alcuni casi sarebbero sfociati in danneggiamenti e furti, come accaduto ad un edicolante che, per essersi difeso dai minori, sarebbe stato preso di mira più degli altri esercenti, subendo danneggiamenti e furti dei prodotti esposti in vetrina. (Ren)