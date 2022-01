Commercio: Lupo (M5s), tar conferma correttezza bandi ambulanti giunta Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Anche il commercio su area pubblica rientra nella direttiva Bolkestein. Non ci sono più dubbi, a sancirlo è il Tar del Lazio che conferma la recente decisione del Consiglio di Stato. Le concessioni degli ambulanti devono andare a bando, come ha giustamente fatto la Giunta Raggi". Lo dichiara in una nota la senatrice del M5s Giulia Lupo la sentenza del Tar Lazio che ha rigettato il ricorso presentato da un operatore contro la decisione dell'amministrazione capitolina, dell'allora sindaca Virginia Raggi, di far decadere le licenze e avviare un avviso pubblico per l'aggiudicazione delle postazioni. "Mi auguro che questa conferma della giustizia amministrativa, che toglie ogni dubbio sulla legittimità e bontà dell'operato della sindaca e della sua giunta mettendo fine - aggiunge Lupo - alle proroghe infinite, possa rassicurare anche il comparto sul fatto che non c'è nessun atteggiamento persecutorio e sulla necessità di prepararsi per partecipare ai bandi che, nel caso di Roma Capitale, prevedevano anche dei criteri premiali per chi già avesse svolto l'attività, nel rispetto delle regole." (Com)