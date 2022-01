Paesi Bassi: autorità trovano incongruenze in dati su emissioni forniti da Tata Steel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati forniti alle autorità dei Paesi Bassi da Tata Steel in materia di emissioni sarebbero incompleti. Lo rende noto l'Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente (Rivm) olandese, ripreso dall’agenzia di stampa “Anp”. Il Rivm ritiene che nell’area dove si trovano gli impianti di Tata Steel si misurano concentrazioni di metalli e idrocarburi policiclici aromatici (Ipa) molto più elevate di quelle che possono essere attribuite con i dati forniti. "Questi dati sulle emissioni non sembrano essere stati completamente forniti", hanno affermato i ricercatori. Per alcuni Ipa, le concentrazioni misurate sono fino a mille volte superiori a quanto ci si aspetterebbe sulla base dei dati ufficiali sulle emissioni, secondo i ricercatori. (segue) (Beb)