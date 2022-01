Green pass: Lollobrigida (Fd'I), nuovo elenco governo ennesima follia consona a regime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fa rabbrividire il nuovo elenco stilato dal governo sulle attività dove si può entrare con o senza green pass. Mentre ogni giorno l'Italia fa la conta dei nuovi positivi, a causa di scelte sbagliate e illogiche, l'esecutivo vara l'ennesima follia più consona a un regime che non a una democrazia occidentale". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Anziché potenziare i mezzi pubblici e contribuire all'installazione nelle scuole di sistemi di ventilazione meccanizzata, così come da tempo chiede Fratelli d'Italia, Draghi, Speranza & co. continuano con le loro assurde regole", conclude. (Com)