Droga: spaccio stupefacenti in carcere, 12 misure cautelari a Brindisi

- A Brindisi, Fasano (Br) e nelle province di Bari e Caserta, i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Brindisi, coadiuvati nelle fasi di localizzazione ed esecuzione dai carabinieri della compagnie di Triggiano (Ba), Altamura (Ba), Bari San Paolo e Maddaloni (Ce), con il supporto del nucleo cinofili di Modugno (Ba), hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare applicativa della misura della custodia in carcere, degli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora, nei confronti di 12 indagati (uno sottoposto a custodia cautelare in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 5 all’obbligo di dimora) ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dall’aver commesso i fatti presso un istituto penitenziario. Il provvedimento è stato emesso dal gip presso il Tribunale di Brindisi. In particolare, l’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica brindisina e condotta dal febbraio 2020 al marzo 2021 dai militari del nucleo investigativo di Brindisi, in collaborazione con la polizia penitenziaria locale, è originata dalle informazioni assunte dai responsabili della polizia penitenziaria, relativamente all’introduzione nella struttura carceraria di telefonini, droga e altro. Ulteriori indagini hanno consentito di riscontrare 5 episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, di tipo cocaina e hashish, a carico di 4 detenuti e 8 soggetti esterni alla struttura carceraria. Secondo gli inquirenti, la sostanza stupefacente sarebbe stata introdotta nella casa circondariale attraverso “il lancio” dall’esterno ovvero nascosta in plichi/cartoline destinate ai detenuti e opportunamente modificate per nascondervi la sostanza stupefacente. (segue) (Ren)